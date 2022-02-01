İnönü için 'Bal Üretim Ormanı' genişletme talebi

Orman Bölge Müdürü İsmail Boz'u ziyaret eden İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 'Bal Üretim Ormanı'nın genişletilmesi talebinde bulundu

Eskişehir İnönü İlçesi Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Orman Bölge Müdürü İsmail Boz'a bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, Eskişehir'in orman varlığı yüksek İlçelerinden biri olan İnönü'deki ormancılık çalışmaları görüşüldü. Yeni kurulan 'İnönü Bal Üretim Ormanı'nın ilçeye olan katkısını anlatan Başkan Bozkurt, bal ormanının genişletilmesi talebinde de bulundu.

Ziyarette, tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı İnönü ilçesinin Orman mahallelerinde yaşayan vatandaşların Orköy kredi desteklerinden daha fazla yararlanmaları da gündeme geldi. Ziyaret, karşılıklı işbirliği temennileri ile sona erdi.