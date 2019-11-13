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İnönü İHO ve Vehbi Koç Ortaokulu Mevlid-i Nebi programı

İnönü İmam Hatip ve Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri ve okul öğretmenleri tarafından 2019 yılı Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.


Vehbi Koç Orta Okulu Konferans Salonu'nda “Hazreti Peygamber ve Aile” teması üzerine düzenlene program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlçe Müftüsü Şenol Şahin'in Peygamberin hayatını, ailevi ilişkilerini ve ahlaki faziletlerini anlattığı açılış konuşması sonrası İnönü İHO ve Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programa geçildi. Programda; tiyatro gösterileri, ilahi ve şiir dinletisi, kırk hadis oratoryosu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Gerçekleştirilen programa İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ve İlçe Müftüsü Şenol Şahin, oklu müdürleri, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

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