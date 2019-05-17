İnönü mahallelerinde bayram temizliği başladı

Bayram temizliği çalışmaları kapsamında İnönü Belediyesi temizlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bayram temizliği çalışması Yukarı ve Aşağı Kuzfındık mahallelerinde başladı. İnönü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 16 mahallede bulunan cami ve ortak kullanım alanlarının Ramazan bayramı öncesi temizlenerek ilçe sakinleri ve ilçeye gelen misafirlere güzel bir atmosferde bayramı geçirmeleri amaçlandığını belirtildi.