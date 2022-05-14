İnönü Manda Birliği değerlendirme toplantısı düzenledi

İnönü İlçesinde faaliyet gösteren dernek, üyeleri ile değerlendirme toplantısı yaptı. İnönü Belediye binası toplantı salonunda, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, üretimle ilgili gelinen son noktayla ilgili değerlendirme yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Manda birliğine üye olan üreticiler ilçeye özgü manda yoğurdu ve kaymağına ilişkin katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.