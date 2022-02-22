İnönü Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu öğrencileri zafere doymuyor

Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürlüğünün okul sporları kapsamında düzenlenen "Floor Curling" ve "Bocce" turnuvasında 25 madalya ve 6 kupa kazanan İnönü Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu öğrencileri turnuvalara damgasını vurdu.

Porsuk Gençlik Merkezinde düzenlenen okullar arası "Floor Curling" müsabakasında 11 takım 30 sporcu ve "Bocce" turnuvasında ise 25 takım 75 sporcunun katılımlarıyla gerçekleştirilen müsabakalarda 25 madalya ve 6 kupa kazanan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu Öğrencileri turnuvaların en gözde ekibi oldu. Yıldız kızlar ve karma takımda 2 birincilik, Şehit Anıl Gül Spor Kompleksinde düzenlenen "Bocce" turnuvasında küçük kızlar ve yıldız kızlar olmak üzere 2 birincilik elde eden Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu Öğrencileri Antalya ve Ankara'da düzenlenecek olan bölge finallerinde Eskişehir'i temsil etmeye de hak kazandılar.

Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu öğrencileri desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.