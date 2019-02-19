İnönü şantiyesi genişliyor

2015 yılında yeni yapılan şantiye alanı ile birlikte ilçeye 13 metre yüksekliğinde Çelik Konstrüksiyon Kapalı Garaj alanını yapan İnönü Belediyesi, ek bina olarak belirlenen alana aynı özelliklerde 13 metre yüksekliğinde ek bina yapım çalışmalarına başladı. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ek binanın tamamlanmasının ardından İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi yaklaşık bin 500 metrekarelik kapalı alana kavuşacak.