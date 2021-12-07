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İnönü turizmi için Avrupa Akreditasyon Giriş Sözleşmesi imzalandı

İnönü Belediyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbirliği kapsamında ilçe turizmini geliştirmek amacıyla Avrupa Akreditasyon Giriş Sözleşmesi imzalandı.


Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe turizmine katkı sağlamak amacıyla üniversiteler ile ortaklaşa yapılan çalışmalara yenilerinin eklenmesi için ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ve ekibi ile Avrupa Akreditasyon Giriş Sözleşmesini imza altına almak için bir araya geldi. Başkan Bozkurt, İnönü Belediyesi ve ESOGÜ işbirliği kapsamında yapılan sözleşme ile Avrupa Birliği hibe projelerinden faydalanılarak ilçe turizmine önemli katkılar sağlamayı hedeflendiklerini belirtti.


İnönü Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ile birlikte proje ekibinden Araştırma görevlisi Yasin Emre Oğuz, Cemile Ece, Efnan Ezenel ve Elif Şenel katıldı.

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