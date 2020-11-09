İnönü Yukarı Ilıca 2'nci etabında yol yapım çalışmaları başladı

Eskişehir İnönü İlçesinde Yukarı Ilıca Havuzlar Yolunun 2'nci etabında yol yapım çalışmalarına başlandı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un girişimleri ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından ilk etabı asfalt çalışması tamamlanan Yukarı Havuzlar Ilıca Yolunun 2'nci etabı olan Yukarı Havuzlar ve Seranit Seramik Fabrikası önünden Kütahya Devlet Karayoluna bağlanan bin 600 metrelik bağlantı yolunda stabilize yol yapım çalışması başladı. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ve yol yapım çalışması sona erene kadar bağlantı yolunun trafiğe kapalı olacağından vatandaşların alternatif yolları tercih etmeleri duyuruldu.

İlçe sakinleri Yukarı Havuzlar Ilıca Yolunun 2'nci etabında başlatılan yol yapım çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.