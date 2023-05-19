İnönü'de 19 Mayıs coşkusu

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İnönü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Doğru tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından İnönü Vehbi Koç Ortaokulu'nda düzenlenen programlarla kutlamalar devam etti. Kutlamalara İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, Vehbi Koç konferans salonunda ilçe öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları, şiir gösterileri ile devam etti.

Program, Gençlik Haftası münasebetiyle futbol, voleybol ve satranç branşlarında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Doğru tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.