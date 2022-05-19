İnönü'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İnönü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Doğru tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından İnönü Vehbi Koç Ortaokulu'nda düzenlenen programlarla kutlamalar devam etti. Kutlamalara İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Belediye Meclis Üyesi Tahsin Çelik, STK temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İnönü Vehbi Koç Ortaokulu ile İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı program ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilçede coşkuyla kutlandı. Halk oyunları, şiir ve oratoryo gösterileri ile devam eden kutlama programında, protokol üyeleri tarafından futsal, bocce, dart ve satranç branşlarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açılışı ile program sona erdi.