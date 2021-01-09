İnönü'de 1.İnönü Zaferinin 100. yılında şehitler dualarla anıldı

İnönü Zaferinin 100. yılında şehitler dualarla anıldı.

Program, İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirlerinin İnönü Şehitliğini ziyaret etmesiyle başladı. Şehitlik ziyaretinde İnönü İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Şehitlik ziyareti ardından İnönü Sultan Alaaddin Camiinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gaziler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Günün anlam ve önemine binaen Başkan Bozkurt, ‘'1. İnönü Zaferi, Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdığı bir zaferin adıdır. Birinci İnönü Zaferi aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasında da büyük etken olmuştur. Anadolu'nun ortasına sıkıştırılmak istenen milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde oluşturduğu düzenli ordunun ilk zaferi olan 1. İnönü Savaşı'nın Türk'ün vatanını işgal etmek isteyen emperyalist devletlerin suratına vurduğu ilk şamardır. Bizler de her zaman bu zaferleri anımsayarak aziz vatanımıza, şanlı bayrağımıza ve kutsal topraklarımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. 1. İnönü Zaferimizin 100. yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Okunan dualar ardından ilçedeki tüm camilerde İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gül suyu ve şeker ikramında bulunuldu.