İnönü'de 2 bin kişi yağmur duası için bir araya geldi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 2 bin vatandaşın katılımıyla yağmur duası yapıldı.

İnönü ilçesine bağlı Dereyalak Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar “Yağmur ve Şükür” duası yaptı. Düzenlenen etkinliğe İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Tarım alanlarında yağmura ihtiyaç duyulması ve kuraklık yaşanmaması için toplanan mahalleliler, ellerini semaya açarak dua etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise yağmur duasını eda etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Allah dualarımızı kabul etsin. İnşallah hayırlı yağmurlar yağar ve İnönü'müzün bereketli toprakları daha da bereketlenir" ifadelerini kullandı.

İnönü Dereyalak Mahallesinde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.