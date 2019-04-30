İnönü'de 2. Geleneksel Bahar Sergisi açılışı yapıldı

Geleneksel Bahar Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Oklubal Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen serginin açılışına; İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Adıyaman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nilgün Çelen, İlçe Tarım Müdürü Sami Yasin Uysal, İnönü Müftüsü Şenol Şahin, Vehbi Koç Ortaokulu Müdürü Yusuf Gül, İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Güven, İnönü Meslek ve Teknik Lisesi Müdürü Engin Çalışkan ve Oklubal Muhtarı Recep Ekincioğlu katıldı.

Sergide, Oklubal Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu öğrencileri tarafından taş boyama, teraryum ve kapı süsleri sergilendi.

İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, sergilenen taş boyama, teraryum ve kapı süsleri hakkında öğrencilerden bilgi alarak emeklerinden ve yeteneklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.