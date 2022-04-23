İnönü'de 23 Nisan coşkusu

İnönü ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen program, saygı duruşu, anıta çelenk sunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasının ardından okulların hazırlamış olduğu folklor gösterileri sunuldu.

Kutlama törenlerinin sonunda ilçede yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı teması altında düzenlenen yarışmada Şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törende Şiir dalında 1'inci seçilen Kümbet Yeniköy İlköğretim Okulu 3/A Sınıfından Musa Salazalp'e ödülünü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt tarafından verilirken, Kompozisyon dalında 1'inci olan Vehbi Koç Ortaokulu 6/A sınıfından Ela Sarıkaya'ya İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve resim yarışması dalında 1'inci olan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu Ana sınıfı öğrencisi Zeynep Beren'e ise ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal tarafından verildi.