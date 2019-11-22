İnönü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı

İnönü Vehbi Koç ve İmam Hatip Ortaokulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlama programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlçe Kaymakamı Burak Çimşir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük'ün günün anlam ve önemine binaen konuşmalarının ardından program Şehit Öğretmenler anısına kısa film gösterimi, Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu Öğrencilerinin işaret dili ile ‘Canım Öğretmenim' şarkısı ve ilçe öğretmenlerinin seslendirdiği şarkılarla tamamlandı.

Gerçekleştirilen programa; İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Uzun, ilçe okullarında eğitim veren öğretmenler, Okul Müdürleri, Kurum Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.