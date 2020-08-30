İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.


Kutlamalar ilçe Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelen konması ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gaziler için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.


İnönü Belediye Başkan Vekili Tahsin Çelik, İlçe Kaymakamı Burak Çimşir ve kurum amirlerinin katıldığı tören daha sonra ilçede bulunan şehit mezarlarının ziyaretleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.