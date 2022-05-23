İnönü'de 4 bin kişi yağmur duasına çıktı

İnönü Belediyesi kapalı pazar alanında ilçe merkez mahalle muhtarları tarafından düzenlenen yağmur ve şükür duası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve binlerce vatandaşın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Okunan İlahi ve Kuran-ı Kerim Tilavetleri ardından kılınan öğle namazı sonrası binlerce vatandaş tarım alanlarında mahsullerin yağmura ihtiyaç duyması, daha iyi gelişebilmesi ve kuraklığın yaşanmaması için yağmur ve şükür duası yaptı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise yağmur duasını eda etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Allah dualarımızı kabul etsin. İnşallah hayırlı yağmurlar yağar ve İnönü'müzün bereketli toprakları daha da bereketlenir" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.