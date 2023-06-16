İnönü'de 5. Geleneksel Bahar Sergisi açıldı

Geleneksel Bahar Sergisi açılışı yapıldı.

Öğrenciler tarafından taş boyama, teraryum, kapı süsleri, maket araba ve uçak gibi birçok görselin yer aldığı sergide İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, hazırlanan ürünler için emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Açılış törenine İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.