İnönü'de 582 dekar mera alanı ıslah ediliyor

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk'ın proje hakkında detaylı bilgi vermesinden sonra çiftçilerle konu hakkında sohbet edilip hak ediş sahibi çiftçilere tamamı hibe yem bitkisi tohumu teslim edildi.

Proje ile 2023-2025 yılları arasında İnönü Merkez Mahallerinde bulunan toplamda 582 dekar merada hâkim duruma gelen, hayvanların faydalanabileceği yararlı otları baskılayarak meranın verimini düşüren istilacı bitkiler uzaklaştırılacak ve mera alanında gübreleme işlemi uygulanacak. Bunun yanı sıra mevcut meradan faydalanan hayvanların refahını gözeterek suya daha kolay ulaşmalarını sağlamak ve dolayısıyla verimlerini arttırmak amacıyla ihtiyacı kadar hayvan suluğu (sıvat) yapılacak. Buna ilaveten bu süreçte meradaki otlatma baskısını azaltmak ve meradan faydalanan çiftçinin kaba yem açığını kapatmak adına yöre çiftçisine yem bitkisi tohumu desteği verilecek. Yapılan bu işlemlerle meranın veriminin arttırılması, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Bu yıl içerisinde mevcut meradan faydalanan 45 çiftçiye 45 torba yem bitkisi tohumu (silajlık mısır) desteği verilerek bu çiftçilere ait 270 da tarım arazisinin değerlendirilmesi ve bu arazilerden yaklaşık 2 milyon kilogram mısır silajı üretilmesi planlanıyor. Böylelikle meranın koruma altına alındığı bu süreçte oluşması muhtemel kaba yem açığının kapatılarak yörede hayvancılıkla iştigal eden üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesi planlanıyor.

“İnönü Merkez Mahalleleri Mera Islah ve Amenajman Projesi” sonucunda mera hayvancılığının teşvik edilerek hali hazırda mera ıslah ve amenajman projesinin uygulandığı bu mahallelerde 214 çiftçi eliyle yetiştirilen 214'ü mandalardan oluşan toplamda bin 342 büyükbaş ve 8 bin 338 küçükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmının bu meradan karşılanarak, İnönü ilçesi özelinde Eskişehir'de kaba yem maliyetinin düşürülerek daha kârlı bir hayvancılığın yapılmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Yapılan açıklamada, "Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce il genelinde her yıl Mera Islah ve Amenajman Projeleri uygulanmakta ve bu projelerin yürütüldüğü mahallelerde, kaliteli kaba yem bitkisi üretimini arttırmak ve ıslah sürecinde ilgili meralardaki otlatma baskısını azaltmak ve kaba yem açığını kapatmak için proje alanında hayvancılık yapan çiftçilere proje süresince kaba yem bitkisi tohum desteği yüzde 100 hibe ile veriliyor" denildi.

Törende, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Tarım Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, Manda Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, ilgili mahalle muhtarları ve projeden faydalanan çiftçilerin yanı sıra proje sorumlusu teknik personel de hazır bulundu.