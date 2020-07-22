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İnönü'de bayram öncesi çevre düzenleme ve temizlik seferberliği

Eskişehir İnönü Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde çevre düzenleme ve temizlik seferberliği başlattı.


İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde park, bahçe ve cami avlularında çim biçimi ve yabani ot temizliği ile birlikte çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra İnönü Belediyesi ekipleri, halk sağlığını koruma amaçlı Covid-19 salgınına karşı ilk günden itibaren yürüttüğü dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını da ilçe genelinde büyük bir titizlikle sürdürüyor.


Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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