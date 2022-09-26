İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnönü'de bir sosyal tesis alanı daha başlıyor

İnönü Belediyesi tarafından yapımına başlanan Erenköy Mahallesi Sosyal Tesis Alanı Projesinde çalışmalar devam ediyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozkurt, çalışmalar hakkında yüklenici firma ve belediye personellerinden bilgi aldı. Projenin hızla devam ettiğini belirten Başkan Bozkurt, "Sosyal Tesis Alanı olmayan hiçbir mahallemiz kalmasın diye bu doğrultuda çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


İncelemeler sonrası, Erenköy'e yapılacak sosyal tesis adına Erenköylü önceki dönem Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Erenköy mahalle sakinleri ile birlikte Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt, nazik ziyaretleri için teşekkür edip, yapılacak tesisin Erenköy mahallesi ve İnönü İlçesine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.