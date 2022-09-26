İnönü'de bir sosyal tesis alanı daha başlıyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozkurt, çalışmalar hakkında yüklenici firma ve belediye personellerinden bilgi aldı. Projenin hızla devam ettiğini belirten Başkan Bozkurt, "Sosyal Tesis Alanı olmayan hiçbir mahallemiz kalmasın diye bu doğrultuda çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İncelemeler sonrası, Erenköy'e yapılacak sosyal tesis adına Erenköylü önceki dönem Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Erenköy mahalle sakinleri ile birlikte Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt, nazik ziyaretleri için teşekkür edip, yapılacak tesisin Erenköy mahallesi ve İnönü İlçesine hayırlı uğurlu olmasını diledi.