İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor. İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan Üçgen Parkta temizlik, Atatürk ve 1 Nisan Caddesindeki kaldırımlarda yabani ot temizliği ve çevre düzenleme çalışması ile birlikte Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan köprü aydınlatmalarının bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.