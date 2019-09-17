İnönü'de çevre düzenleme ve yol bakım çalışmaları

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçedeki park, bahçe ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra yapılan yol bakım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçede bulunan park ve bahçelerde yabani otların temizliği, çim biçimi, çapa ve sulama çalışması ile birlikte yeni oluşan mahallelerde de yol bakım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Uçar Parkta çim biçimi, yabani otların temizliği, çapa ve sulama çalışmalarının yanı sıra Seyitali Mahallesinde de yol bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçen belediye personeline teşekkürlerini iletti.