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İnönü'de çocuk akademisi açıldı

İnönü Anaokulunda 2023 eğitim vizyonu kapsamında çocuk akademisi açılışı gerçekleştirildi.


Açılışa İnönü Belediyesi Başkan Vekili Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Vekili Hamamcı, çocuk akademisinde eğitimde gören miniklerle sohbet ederek yeteneklerinden dolayı tebrik etti.


İnönü Anaokulu Müdüresi Kamile Güner de İnönü Belediyesi Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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