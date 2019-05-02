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İnönü'de el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Eskişehir İnönü İlçesi Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kursları tamamlayan kursiyerlerin ürünlerinden oluşan yılsonu sergisi açıldı.


İnönü İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5 kursa katılan kursiyerlerin yaptığı bir birinden güzel el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği yılsonu sergisi, Eskişehir Vali Yardımcısı ve İnönü ilçe Kaymakam Vekili Aslan Avşarbey, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Taktekin, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile açıldı. Açılış sonrası kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru Giyim Üretim Teknolojileri, El Sanatları Teknolojisi, Geleneksel İnönü Sim İşi Ürünleri ile birlikte Bilişim Teknolojileri ve Robotik Kodlama alanlarındaki eserlerden oluşan sergi gezildi.


İnönü İlçe Halk Eğitim Merkezinde açılan yılsonu sergisinde sergilenen ürünler vatandaşların ziyaretine açık kalacak.

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