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İnönü'de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor

Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi tarafından eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.


İnönü Belediyesi tarafından kapatılarak temizlenen eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, İstanbul-Antalya karayolu üzerinde bulunan eski çöp depolama alanında İnönü Belediyesi ekipleri zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Alana ceviz ve bademden oluşan meyve fidanları dikilerek ağaçlandırılacak.


Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür dileklerinde bulundular.

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