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İnönü'de ‘Genç Sesler Musiki Yarışması' yapıldı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün faaliyet programında yer alan, İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Sesler Musiki İl İçi Bölge Yarışması yapıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan, İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Sesler Musiki İl İçi Bölge Yarışması yapıldı.


Musiki kültürünün tanıtılmasını, benimsetilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla planlanan yarışma, İnönü İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Yarışmada İnönü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri birinci, Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ikinci, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise üçüncü oldu.


Yarışma programına; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Özdemir, Ejder Yurttaş, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, STK temsilcileri, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş tarafından verilirken, yarışma toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

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