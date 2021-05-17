İnönü'de Gençlik Haftası kutlaması

Eskişehir İnönü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

İnönü Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tamamlandı. Törene, İnönü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Hasan Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.