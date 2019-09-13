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İnönü'de Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Toplantısı yapıldı

Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyon Toplantısı, İnönü Halk Eğitim Merkezinde yapıldı.


Eskişehir İnönü İlçesinde İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Emniyet Amiri Hayati Gündüz, okul müdürleri, kurum amirleri ve muhtarların katılımı ile İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Merkez Müdürü Cihan Taktekin tarafından önce dönemlerde yapışan ve gelecek dönemde yapılması planlanan kurs ve çalışmalar hakkında sunum yapıldı.


Hayat boyu öğrenme kapsamında yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve verimliğin artırılması için yapılabilir çalışmaların değerlendirildiği toplantıda yeni eğitim öğretim yılında yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

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