İnönü'de İlköğretim Haftası kutlandı

Eskişehir İnönü'de Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulunda düzenlenen program ile öğrencilerin İlköğretim Haftası kutlandı.

İnönü İlçesinde Kaymakam Tolga Ustaoğlu, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal, Kurum amirleri, öğretmenler, minik öğrenciler ve İnönü Halkının heyecanlı katılımıyla İnönü Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulunda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleşti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, öğrenciler tarafından günün anlamına ilişkin şiirlerin okunup, gösterilerin sahnelenmesi ile son buldu. Program sonunda protokol üyeleri minik öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, öğrenciler ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindiler. Kaymakam Ustaoğlu ve Başkan Bozkurt İlköğretim Haftası anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verip, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başarılı, sağlıklı ve mutlu geçmesi temennilerinde bulundular.