İnönü'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreni" düzenlendi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için tören düzenlendi.

İnönü Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programa İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrenciler tarafından yapılan tiyatro ve video gösterileriyle devam etti. Programın sonunda Eskişehir Liselerarası Kompozisyon Yarışması'nda il 3'üncüsü olan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ömer Arıkan, İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması'nda ilçe 1'incisi olan Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu öğrencisi Elif Doğrul ve ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında ilçe 1'incisi olan Zeynep Küçükkaya'ya protokol tarafından hediyeler verildi.

İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, programda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Düzenlenen tören, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.