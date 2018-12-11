İnönü'de kadın kursiyerlere “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği” kursu

İnönü Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurs kapsamında 18 kadın kursiyere, başta kekik ve adaçayı yetiştiriciliği olmak üzere Eskişehir'de yetiştiriciliği yapılan tüm tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği konusunda eğitim verilecek. Müdürlük teknik personelleri tarafından 72 saat süreyle verilecek kursun sonunda kursiyerlere katılım belgesi düzenleneceği ve faaliyet gösteren tarım paydaşlarına kursiyerlerle birlikte teknik ziyaretler yapılacağı belirtildi.

Kurs açılış programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, “Bakanlığımız tarafından yürütülen Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında; ilimizde binlerce lavanta fidesi dağıtılarak modern lavanta bahçeleri kurulmuştur. Bu bahçeler sayesinde ilimizde lavanta balı üretilmeye başlanmıştır. İnönü ilçemizde de bu konuda demonstrasyonlar yapmak ve sözleşmeli üretim modeli ile üreticilerimizin gelirlerini artırmak istiyoruz” dedi.