İnönü'de karla mücadele çalışmaları

Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için İnönü Belediyesi Başkanlığı karla mücadele ekipleri oluşturdu. Ekipler, ilçe genelinde caddelerde ve ara sokaklarda biriken kar kütlelerini ve buzlanmaları temizliyor ve tuzlama çalışmaları yapıyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ‘'Kar yağışından itibaren ekiplerimiz, kar küreme ve tuzlanma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmekte. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmesi için belediye olarak gece gündüz olmaksızın çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.