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İnönü'de mahalle iftarları devam ediyor

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.


İnönü Belediyesinin ilçede sürdürdüğü geleneksel mahalle iftarları Dutluca mahallesi ile sürdü. Dutluca Mahallesindeki iftar programına, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İnönü Belediyesi Meclis Üyelerinden Tahsin Çelik, Süleyman Şen, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Mustafa Tunçer, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Ezan ve dualar eşliğinde açılan oruçlar sonrası kılınan akşam namazı ile program sona erdi.

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