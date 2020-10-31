İnönü'de mahalle sakinlerinin taleplerine Başkan Bozkurt'tan hızlı çözüm

İnönü'ye bağlı Esnemez mahallesi sakinleri Başkan Bozkurt'a ilettikleri taleplerin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasından memnun kaldılar.

Mahalle sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretinde dile getirdikleri taleplerin kısa sürede hızlı çözüme kavuşmasından dolayı memnuniyet duydular. Mahalle sakinleri tarafından dile getirilen talepler doğrultusunda İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yağışlardan dolayı oluşan taşkınlara karşı belirlenen noktalarda kanal temizliği yaparak koruge ve drenaj borusu döşediler. Ekipler çalışma yapılan alanları stabilize malzeme ile tesviye yaparak mahalle sakinlerinin hizmetine sundular.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.