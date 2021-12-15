İnönü'de mahalle toplantıları aralıksız devam ediyor

Mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini yerinde dinleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, mahalleye İnönü Belediye Başkanlığı tarafından kazandırılan Kapalı Pazaryeri, ara sokaklarda yapılan kilitli parke taş çalışmaları, çevre düzenleme çalışmaları ve devam eden projeler hakkında mahalle sakinlerine bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu. Oklubal Mahallesinde çok sayıda mahalle sakinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da telekonferans yoluyla katılarak mahalle sakinlerini selamladı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Oklubal Mahallesinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Eskişehir İl Yönetiminden İnönü Sorumlusu Mustafa Sakallı, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Oklubal Mahalle Muhtarı Recep Ekincioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.