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İnönü'de malzeme çalan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 bin liralık metal malzeme çalan 2 şüpheliyi suçüstü olarak yakalandı.


İnönü ilçesi Kümbet mahallesindeki sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde, E.İ. ve S.I. isimli 2 şahsı, faaliyette olmayan bir işletmenin binasından söktükleri yaklaşık 3 bin TL değerindeki metal malzemeyi bir araca yükledikleri esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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