İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü'de mezuniyet coşkusu

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan Vehbi Koç Ortaokulu 8.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Vehbi Koç Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.


Törene; İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dereceyle mezun olan öğrencilere İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından geçici temsili mezuniyet belgesi verildi.


Öğrenciler program dolayısıyla büyük sevinç yaşarken, tören mezun olan öğrencilerin kep atma ve sahne gösterilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.