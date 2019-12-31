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İnönü'de muhtarlar, güvenlik ve halkla buluşma toplantısı yapıldı

Eskişehir’in İnönü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “muhtarlar, güvenlik ve halka buluşma" toplantısı yapıldı.

Eskişehir'in İnönü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “muhtarlar, güvenlik ve halka buluşma" toplantısı yapıldı.


İlçe Kaymakamlığı tarafından Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, muhtarlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda ilçede alınması gereken önlemler ve alınan önlemler ile ilgili muhtarların ve vatandaşların sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapıldı.


Toplantı ardından İlçe Kaymakamı Burak Çimşir ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulunda eğitim gören öğrencileri ve görevli öğretmenleri ziyaret etti.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt toplantıda ve öğretmenlerle ziyaretinde muhtarlara, vatandaşlara ve öğretmenlere yeni proje kapsamında Toki'den İnönü'ye 100 Sosyal Konut Projesinin tanıtımından bahsederek projenin başvuru kriterlerini anlattı.

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