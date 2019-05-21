İnönü'de oryantiring heyecanı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Oklubalı Mahallesi'nde eğitim veren Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler 15- 21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Oryantiring günü dolayısı ile okul içi sınıflar arası düzenlenen yarışmada kıyasıya yarıştı. Yarışmacıları ve okul idaresini kutlayan İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, "Oryantiring Dünya üçüncüsü Elif Gökçe Avcı'yı çıkartan bir ilçe olarak gençlerimize ve oryantiring sporuna gönül vermiş sporcularımızın her zaman yanındayız. Onlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Hamamcı, okul içerisinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Yarışma sonrası okulda dereceye giren öğrencilere sertifikaları verildi.