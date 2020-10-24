İnönü'de pazar yerinin dış cephe kaplama çalışmaları

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ara vermeden devam ettirilen çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Oklubalı Mahallesine 2019 yılında kazandırılan pazar yerinin dış cephe kaplama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, pazar yerinin dış cephe kaplama çalışmalarını inceleyerek ilgili personelden bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinin yazın sıcaktan kışın ise yağışlı ve soğuk havadan etkilenmeden pazar alışverişini yapmasını sağlayacak olan dış cephe kaplama çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağı belirtildi.

Oklubalı Mahalle sakinleri pazar yerinin dış cephe kaplama çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ettiler.