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İnönü'de resim ve ebru sergisi

Eskişehir’in İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim ve ebru sergisi açıldı.

Eskişehir'in İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim ve ebru sergisi açıldı.


İnönü Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen sergiye İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Tarık Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşların katılımı ile açıldı. Açılış sonrasında okul öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim ve ebru sanatından oluşan sergi gezildi. İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, bu tür etkinliklere önem verilmesi gerektiğini belirterek öğrencileri emeklerinden ve yeteneklerinden dolayı tebrik etti.

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