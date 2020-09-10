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İnönü'de 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimi yapıldı

Eskişehir İnönü ilçesinde koronavirüs salgınına karşı ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimi yapıldı.

Eskişehir İnönü ilçesinde koronavirüs salgınına karşı 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimi yapıldı.


İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir İnönü ilçesinde de gerçekleştirilen 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimine Eskişehir Vali Yardımcısı İlçe Kaymakam Vekili Kubilay Ant, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, ilçe kurum amirleri, muhtarlar, kolluk kuvvetleri polis, jandarma ve zabıta ekipleri katıldı. Denetim, ilçedeki kapalı Pazar yeri, market, lokanta, berber ve kıraathaneler olmak üzere vatandaşların yoğun kullanım alanlarında gerçekleştirildi.


İlçe genelinde sürdürülen denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

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