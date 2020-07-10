İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü'de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Toplum sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına salgının ilk gününden itibaren aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden İnönü Belediyesi ekipleri, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla ilçe merkezinde ve yeni oluşan mahallelerin tamamında larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.


İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.