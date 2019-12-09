İnönü'de şoförlere güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi

İnönü Belediyesi Fen İşleri tesislerinde gerçekleştirilen eğitimde usta öğreticiler Afşin Baydar ve Erdem Bakar tarafından İnönü ve Çifteler Belediyesinde görevli 15 şoföre ileri sürüş teknikleri, güvenli emniyetli sürüş teknikleri teorik ve uygulamalı olarak verildi.

İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Mahalle İdareler Derneği Genel Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde olası kazaları aza indirmek, kamuya ait araçlarda yakıt tasarrufu ile trafikte bilinçli sürücülerin çoğalmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Hamamcı, eğitim programının düzenlenmesinde önemli katkılar sağlayan Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanlığına, kurs hocaları Afşin Baydar ve Erdem Bakar'a da teşekkür etti.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde iki gün süren kurs sonrası usta öğreticiler Afşin Baydar ve Erdem Bakar'da duyarlılık göstererek personellerine güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi almalarını sağladıkları için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a teşekkür ettiler.

İki gün sürecek eğitim sonrası İnönü ve Çifteler belediyesi personellerine kurs sertifikaları verilecek.