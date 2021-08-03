İnönü'de tarımsal faaliyetlerin kazasız geçmesi için kurban kesildi

İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kurban kesimine, İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal, İnönü Ziraat Odası Başkanı Ergün Erol ve çiftçiler katıldı. İlçe genelinde yoğun ve halihazırda devam eden tarımsal faaliyetlerin sorunsuz ve bereketli geçmesi temennisiyle gerçekleştirilen kurban kesimi dua ve Kuran-ı Kerim Tilavetlerinin okunmasıyla tamamlandı.

İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, çiftçilere kazasız, belasız, bol ve bereketli kazanç dileklerinde bulundu.