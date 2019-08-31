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İnönü'de turnuva heyecanı voleybol ile devam ediyor

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen 5.

Halı Saha Futbol Turnuvasının ardından Voleybol Turnuvası ile turnuva sezonu devam ediyor.


Eskişehir İnönü Belediyesi, belediye spor kompleksinde düzenlediği halı saha futbol turnuvası 3 Ekim 2019 Salı günü yapılacak olan final karşılaşması ile tamamlanacak. Futbol turnuvası sonrası 10 Eylül 2019'a kadar kayıtların alınacağı Voleybol Turnuvası ile heyecana ara vermeden devam edilecek. Voleybol Turnuvası Belediye tarafından halı saha, basket ve voleybol sahaları ile birlikte sosyal alanları içerisinde bulunduran İnönü belediyesi Spor Kompleksinde yapılacak.


İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Takım oluşturarak 10 Eylül 2019 Salı gününe kadar başvuru yapan ilçe sakinleri fikstür çekilişleri ve eşleşmelerin gerçekleştirilmesinin ardından 12 Eylül - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında turnuvada ter dökecekler.

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