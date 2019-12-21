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?n?n?'de umuma a??k lavabo ve tuvaletler yenilendi

Eski?ehir’in ?n?n? il?esinde belediye ekipleri taraf?ndan merkezde bulunan umuma a??k lavabo ve tuvaletler yenilendi.

Eski?ehir'in ?n?n? il?esinde belediye ekipleri taraf?ndan merkezde bulunan umuma a??k lavabo ve tuvaletler yenilendi.


?l?e merkezindeki ?ar?? Mahallesi Atat?rk Caddesi ?zerinde bulunan umuma a??k lavabo ve tuvaletler belediye taraf?ndan yenilenerek halk?n hizmetine sunuldu. Yap?lan ?al??malar kapsam?nda kanalizasyon ba?lant?s?, tuvalet ta?lar?, seramik ve lavabolar yenilendi. ?l?edeki ?al??malar?n devam edece?i bildirildi.

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