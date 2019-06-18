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İnönü'de yaz temizliği sürüyor

İnönü Belediyesi, ilçe genelinde park bahçeler, cadde ve sokaklarda yaz temizliğine tüm hızıyla devam ediyor.


İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan Ali İhsan İlkbahar Bulvarı'nda çim biçme, Cumhuriyet Meydanındaki Havuzlar ile birlikte ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Belirli program dahilinde ilçe genelinde süren çalışmalarda; park bahçelerde çim biçimi, yabani otların temizliği, park çitlerin bakım onarımı ile birlikte böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

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