İnönü'de yeni şampiyonlar yetişiyor

Dünya, Avrupa ve Akdeniz ülkeleri şampiyonalarından 1'inciler çıkartan İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı'nın profesyonel sporcuları, ilçede bulunan ilköğretim okullarından seçilen miniklere her hafta antrenman yaptırıyor. Yetenekli öğrenciler arasından seçilen öğrenciler oryantiring sporunun inceliklerini öğrenerek, doğada yön bulma ve doğru hedeflere en erken zamanda ulaşma gibi yeteneklerini geliştiriyor. Ulusal ve yerel

branşlardaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni şampiyonlar çıkartmak, sağlıklı bir nesil ve ülke sporu için başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve oryantiring eğitimi alan öğrenciler, katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.